Mientras The Killers realizaba un show en Manchester el fin de semana, los asistentes dejaron caer a un hombre llamado Billy de 67 años de edad mientras intentaba hacer crowdsurfing. El vocalista Brandon Flowers detuvo el show al ver que la sangre del adulto sangraba y bajó para hablar con él. Al volver al escenario, Flowers contó: "Dije, ‘Billy, ¿qué estás haciendo?’ ¿Y sabes lo que dijo? Me dijo: 'Me estoy divirtiendo'".

