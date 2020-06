Fanáticos de BTS igualan donación de la banda y dan otro millón de dólares al Black Lives Matter

Días después de que se conociera la donación de un millón de dólares por parte de la banda BTS al Black Lives Matter, sus fanáticos llamados ARMY igualaron el monto y lo entregaron al movimiento.

Tras el millón de dólares del conjunto de k-pop, sus seguidores comenzaron una iniciativa para igualar la cifra, pidiendo que donaran lo que pudieran.

Menos de 24 horas después de que el colectivo One in a ARMY, dirigido por fanáticos, iniciara la campaña, más de 34 mil personas se habían unido para recaudar más de un millón de dólares.

"Al igual que BTS, pudimos donar un millón de dólares para ayudar a financiar: fianza para los arrestados por protestar contra la brutalidad policial, organizaciones de defensa lideradas por afroamericanos que luchan contra la injusticia sistémica y apoyo para la salud física y mental de la comunidad afroamericana", dijo la organización en Twitter.

Just like BTS, we were able to donate 1M dollars to help fund:



💠bailouts for those arrested for protesting police brutality

💠black-led advocacy orgs fighting against systemic injustice

💠support for the physical and mental health of the black commmunity