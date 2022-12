Fanáticos de Kanye West convierten su página de apreciación en una de Taylor Swift

Luego de que Kanye West sumara una nueva polémica hablando en un programa de televisión sobre su admiración por Adolf Hitler, los seguidores del rapero, que administraban una página de apreciación a Ye en el sitio web Reddit, han decidido abandonarlo y enfocarse en admirar a otra artista: Taylor Swift.

Tras mantenerse con la voz de "Runaway" durante varios años, finalmente la página, con más de 700.000 suscriptores, ha declarado en su publicación principal: "Ahora esto es un subreddit de Taylor Swift. Tuvimos una buena carrera, amigos", recibiendo 33.000 votos a favor.

Entre los siguientes posteos, varios seguidores mostraron su apoyo a Swift, reconociendo llevar años escuchando a la intérprete de "All Too Well", quien se ha visto involucrada en una larga rivalidad con West, que inició luego de que el músico interrumpiera a la cantante mientras agradecía su premio al Vídeo Musical del Año en los MTV Video Music Awards del 2009.

"Odié absolutamente a Taylor en 2016/17 solo porque me puse del lado de Ye en la pelea. Me arrepiento un poco ahora que me gusta algo de su música y está más que claro que Kanye es una persona horrible", comentó un usuario, recordando la polémica llamada entre la estrella pop y el rapero tras la publicación de la canción "Famous", donde insulta a la once veces ganadora del Grammy.

Durante las últimas semanas, la página también se ha dedicado a compartir información sobre la gravedad del Holocausto, contrarios a los dichos antisemitas del exesposo de Kim Kardashian.

West, que se encuentra preparando su candidatura presidencial para 2024, ha perdido millonarios contratos estos últimos meses debido a su provocativo comportamiento, teniendo una investigación en curso de parte de su ex colaborador Adidas. Además, volvió a ser suspendido de la red social Twitter por "incitación a la violencia", tras subir imágenes con simbología nazi.