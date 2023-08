Fiscalía cierra investigación por abuso sexual contra vocalista de Rammstein

Los fiscales alemanes archivaron las investigaciones sobre presuntas agresiones sexuales por parte de Till Lindemann, líder y voz de la banda Rammstein.

Los fiscales del estado de Berlín dijeron que las investigaciones, que comenzaron en junio, "no proporcionaron ninguna prueba" y que no pudieron fundamentar las acusaciones ya que las fuerzas del orden no habían recibido testimonios directos de las acusadoras.

"La rápida finalización del proceso de investigación por parte de la fiscalía estatal de Berlín demuestra que no hay pruebas suficientes de que nuestro cliente haya cometido presuntamente delitos sexuales", dijeron los abogados de Lidemann

En mayo, una fan norirlandesa de Rammstein, Shelby Lynn, alegó que fue "preparada para tener sexo" con Lindemann al ser seleccionada para encontrarse en un área detrás del escenario en un concierto en Vilnius, Lituania, donde supuestamente reaccionó con enojo cuando ella se negó a tener sexo con él.