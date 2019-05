Fito Paéz regresa a Chile: “Amo a ese chiquito que hizo estas canciones 30 años atrás”

Este viernes 24 y sábado 25 de mayo, el argentino Fito Páez volverá a presentarse en Chile con un espectáculo que repasará su discografía llamado "Antología".

"Me siento acompañado siempre en Chile. Amo volver todos los años", dijo Páez a Cooperativa en la antesala de un nuevo encuentro con sus fanáticos chilenos por partida doble: el viernes 24 en el Teatro Caupolicán y el sábado 25 en Gran Arena Monticello.

El oriundo de Rosario llegará también antecedido de su más reciente disco, "La ciudad liberada", cuya portada tiene un montaje lo tiene con su rostro en el cuerpo de una mujer, en este caso el de su novia Eugenia.

"Eugenia fue la musa del álbum. Toda la luz que tiene el disco de alguna manera la trajo ella", contó sobre el disco. "Recuerdo el clima que se vivía en Buenos Aires en 1983, donde había un aroma de ciudad liberada. Hay una añoranza sobre ese clima, las calles están sueltas, en los bares pasa de todo, se liberan la sexualidad y un montón de situaciones, por eso hay un aroma de libertad y cierta anarquía", dijo.

Páez también habla del movimiento feminista, que aplaude. "Las chicas están haciendo un camino maravilloso, es emocionante esa fuerza femenina toda junta, conmueve esa fuerza que tienen y esa alegría también", expresó.

Las redes sociales también son parte de la vida de Páez, siendo activo en sus cuentas. "Creo que hay que tomar todo un poco en broma, porque el drenaje de odio en las redes es relativo. Un tuit no es una bala, son palabritas en el espacio, un odio ingenuo", afirmó.

"Te ves en una pantalla, no te tocás, y entonces ahí hay una dislocación de esa emoción. Se dice 'te amo' muy fácilmente y se transmiten las emociones con palabras de manera muy sencilla, pero posiblemente cuando tienes al frente a esa persona no puedes ni mirarla a los ojos", declaró Páez.

El argentino viene a Chile a hacer una repaso de su carrera que ya se empina por las tres décadas. "No reniego de las canciones que hice hace 30 años, al contrario, amo a ese chiquito que hizo estas canciones y estas letras, porque él es quien me permitió ser hoy quien soy. No comprendo a muchos autores que dicen que quemarían sus primeras obras, a mí me sucede todo lo contrario", confesó.

Finalmente, Paéz se despidió con su concepto sobre la música: "Hay un prejuicio general de que la música popular funciona como música de entretenimiento. Yo creo que no es y que nunca fue así. De hecho, si revisas el tesoro de América del siglo XX vas a encontrar decenas de autores y vas a ver que siempre estuvieron saliéndose y observando cosas desde fuera".

Fito Páez se presenta en Chile el viernes 24 en Teatro Caupolicán (entradas aquí) y sábado 25 en Gran Arena Monticello (entradas aquí).