Fleetwood Mac reedita su álbum "Then Play On", clásico del blues

La banda Fleetwood Mac lanza el 18 de septiembre la reedición de su tercer álbum de estudio, "Then Play On", publicado por primera vez en 1969, un clásico del blues en el que coincidieron por única vez Peter Green y Danny Kirwan, dos de los mejores guitarristas de la historia.

La nueva edición de "Then Play On", en formato CD y vinilos (2LP), respetará la versión original británica y añadirá cuatro pistas adicionales, según contó la discográfica BMG.

"Rattlesnake Shake", "The Green Manalishi", "Searching For Madge", "Oh Well Pt.1" y "Oh Well Pt.2" son algunos de los clásicos que contiene "Then Play On", un LP que potenció una nueva forma de afrontar el blues, permitió ampliar el rango estilístico del grupo y cambió el rumbo de Fleetwood Mac.

Acompañadas de un libro con anotaciones inéditas del biógrafo de la banda, Anthony Bozza, y un prólogo especial de Mick Fleetwood, las canciones reeditadas de "Then Play On" llegarán en septiembre masterizadas en formato "half speed" (media velocidad), lo que les aporta un sonido más dinámico.

La publicación del nuevo "Then Play On" será, además, la antesala del lanzamiento mundial del disco "Mick Fleetwood And Friends Celebrate The Music Of Peter Green", un concierto histórico que se editará tanto en audio como en video antes de finalizar 2020.

Fleetwood Mac, grupo nacido en los años 60 en Londres y con constantes cambios en su formación, ganó popularidad a lo largo de la siguiente década con trabajos como "Rumours" (1977) y canciones que han pasado de generación en generación.