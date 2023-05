Foo Fighters presentará al sucesor de Taylor Hawkins con una transmisión en vivo

El grupo Foo Fighters está calentando motores para su regreso a los escenarios tras un año de receso por la muerte de su baterista Taylor Hawkins.

Además de estrenar un par de canciones de su nuevo álbum "But here we are", la banda liderada por Dave Grohl prepara una extensa gira durante 2023 la que incluso llegará a Brasil durante septiembre.

Sin embargo aún se desconoce quién ocupará el sitial de Hawkins en la batería, instrumento fundamental para el sonido de Foo Fighters.

Ese nombre será revelado a través de una transmisión en vivo que el grupo fijó para este sábado 21 de mayo a las 15:00 hora de Chile. Allí no solo debutará el nuevo baterista, si no que también algunas de las canciones del nuevo disco, las que serán interpretadas desde su propio estudio.

Un par de días después, específicamente el 24 de mayo, Foo Fighters iniciará una gira que los tendrá encabezando varios festivales en Estados Unidos, Alemania, Canadá, Brasil y Japón. El recorrido lo cerrarán e 26 de noviembre en la fecha de la Fórmula 1 en los Emiratos Árabes.

En tanto su álbum "But here we are" se estrenará el 2 de junio.