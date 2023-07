Foo Fighters y Alanis Morissette tributaron a Sinéad O'Connor con "Mandinka"

Durante una reciente presentación en Japón el grupo Foo Fighters realizó un emotivo homenaje a la fallecida cantante Sinéad O'Connor, al interpretar un tema suyo junto a Alanis Morissette.

Tanto la banda de Dave Grohl como Morissette eran parte del cartel del Fuji Rock Festival, por lo que aprovecharon la oportunidad de reunirse sobre el escenario para hacer una versión de "Mandinka".

"Esta canción es para una hermosa e inteligente mujer con gran empatía, adelantada a su época, que ya no está con nosotros. Esto es para ella", dijo Dave Grohl antes de invitar a la canadiense al escenario.

Tras la interpretación se proyectó una imagen de Sinéad O'Connor en el escenario, desatando una ovación de los presentes.

"Mandinka" es un tema que pertenece a "The Lion and the Cobra", el álbum con el que debutó O'Connor y el cual es considerado como una de sus mejores obras.