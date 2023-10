Foo Fighters y Shania Twain hicieron potente versión en vivo de "Best of You"

Este fin de semana el grupo Foo Fighters protagonizó un momento épico al invitar a la cantante Shania Twain a interpretar uno de sus éxitos.

Todo ocurrió en el marco del festival Austin City Limits, el cual encabezaba la banda liderada por Dave Grohl.

Allí realizaron un show de 18 canciones que incluyó hits como "The Pretender", "Everlong" y "My Hero", además de temas de su más reciente disco "But here we are".

También se incluyó el sencilló "Best of you", el cual tuvo una electrizante versión junto a Shania Twain.

La voz de "Man! I feel like a woman!" no ha sido la única invitada que Foo Fighters ha tenido en su actual gira -la primera desde la muerte de Taylor Hawkins-. Anteriormente invitaron a Hayley Williams de Paramore, Michael Bublé y Alanis Morissette.