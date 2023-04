"Fue un error": Bad Bunny se disculpó con Harry Styles por polémico mensaje en Coachella

Durante su segundo fin de semana en Coachella, Bad Bunny aprovechó para disculparse con Harry Styles después de que apareciera un polémico mensaje contra el intérprete de "As It Was" en su presentación anterior.

"Perdón Harry, fue un error de mi equipo. Te amamos < 3", se leyó en las pantallas del escenario, dejando en claro no tener problemas con su colega británico.

Bad Bunny pide una disculpa a Harry Styles en su concierto en Coachella.



Durante su primer fin de semana en el festival, se proyectó una "crítica" hacia el exintegrante de One Direction, que aseguraba que "Benito podría hacer 'As It Was', pero Harry nunca podría hacer 'El Apagón'".

Sin embargo, el puertorriqueño ha mostrado anteriormente su admiración por el reciente ganador del Grammy al Álbum del año, interpretando incluso la cuestionada canción el segmento "Carpool Karaoke" de James Corden.