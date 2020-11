Fueron largos 15 años de espera: System of a Down lanza dos nuevas canciones

Tras 15 años sin sacar nuevas canciones, System of a Down sorprendió lanzando dos temas a través de su sitio web.

"Protect The Land" y "Genocidal Humanoidz" son los nombres de estas canciones que ya se encuentran en Spotify.

También se pueden escuchar ambas canciones de forma gratuita en el sitio de la banda, que celebró estos temas con el siguiente tuit:

We as SOAD have just released new music for the first time in 15 years. The time to do this is now, as together, the four of us have something extremely important to say as a unified voice. Read our full statement at https://t.co/QSDoanwK3B. #ProtectTheLand #GenocidalHumanoidz pic.twitter.com/AypVZ8b71l