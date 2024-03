Ganó más de 6 mil millones: Rihanna dio show para el hijo del hombre más rico de India

6,3 millones de dólares (más de seis mil millones de pesos chilenos) habría ganado la cantante Rihanna, según Daily Mail, por la realización de un show en India.

Y es que fue contratada por el hombre más rico de India, Mukesh Ambani, para que actuara en la celebración previa de la boda de su hijo Anant Ambani con su prometida Radhika Merchant.

La intérprete de Umbrella llegó hasta el país asiático junto a su pareja, el rapero A$AP ROCKY, para realizar su primera presentación en vivo luego del Super Bowl en 2023.

19 fueron los éxitos interpretados por la cantante de 36 años, entre los que están "Bitch Better Have My Money", "Work", "Diamonds" y "We Found Love".

Cabe destacar que el patrimonio neto del magnate que contrató a Rihanna es de 114 mil millones de dólares y en otras bodas de sus hijos también había contratado presentaciones de famosos como Beyoncé y Chris Martin de Coldplay.