El fallecido cantante George Michael es el primer confirmado para ingresar al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2023.

La voz de "Faith" logró este hito al conseguir la votación más alta dentro de los candidatos de este año con un total de 1.040.072 votos, asegurando inmediatamente su entrada.

Michael desplazó así a artistas como Cyndi Lauper, Warren Zevon, Iron Maiden, Soundgarden, Rage Against the Machine y The White Stripes, entre otros.

El resto de los ingresador al Salón de la Fama del Rock and Roll serán anunciados en los próximos días.