Beyoncé hizo historia en los Grammy en una edición 2021 marcada por Black Lives Matter y actuaciones en vivo

Una ceremonia distinta debido a la pandemia tuvo la Academia para celebrar los Grammy 2021, que tuvo a Beyoncé, Billie Eilish, Taylor Swift, Dua Lipa y Megan Thee Stallion como las grandes ganadoras además de marcar hitos en la fiesta de la música a nivel mundial.

Beyoncé llegó como la favorita con nueve nominaciones, de los cuales logró ganar tres, incluidos Mejor Actuación R&B por "Black Parade" y su colaboración con Megan Thee Stallion en "Savage" le dio Mejor Actuación Rap y Mejor Canción Rap.

Con esta noche, Beyoncé superó a Alison Krauss como la artista femenina con más gramófonos al lograr 28 galardones en casi 20 años.

Además, la hija de Beyoncé, Blue Ivy Carter, también hizo historia con su victoria en "Brown Skin Girl" como Mejor Video Musical al convertirse en la segunda persona más joven en ganar un Grammy a los 9 años.

"Como artista, creo que es mi trabajo y el de todos es reflejar los tiempos. Y ha sido un momento tan difícil. Quería elevar, alentar y celebrar a todas las hermosas reinas y reyes afroamericanos que me inspiran a mí y a todo el mundo", dijo al recibir su premio.

El tema racial estuvo presente en la ceremonia, como las palabras de H.E.R. al recibir su Grammy a la Canción del Año por "I Can't Breathe", escrita tras la muerte de George Floyd; y la actuación de Lil Baby que recreó la muerte de un afroamericanos y protestas contra la policía en la que participó la activista del movimiento Black Lives Matter, Tamika Mallory.

La ceremonia, conducida por el comediante Trevor Noah, tuvo lugar en Los Ángeles con una versión especial en la que los nominados e invitados musicales realizaron presentaciones pre-grabadas pero con una producción inédita para los Grammy.

Harry Styles, Billie Eilish, HAIM y Black Pumas dieron inicio al particular formato en el que todos ellos estuvieron en el mismo estudio. Luego vinieron medleys de Dua Lipa y Taylor Swift, un homenaje a Little Richard por Bruno Mars y Anderson .Paak, y una comentada actuación de Megan Thee Stallion y Cardi B.

Billie Eilish logró dos Grammy: uno por "No Time to Die" como Mejor Canción Escrita para Medios Visuales, compuesta para la película del mismo nombre; y al final un galardón a la Grabación del Año por "Everything I Wanted". Con esto, la estadounidense ya suma siete con los cinco logrados en 2020.

Otra artista que hizo historia fue Taylor Swift al conseguir Álbum del Año por "folclore", convirtiéndose en la primera artista femenina en lograr tres galardones en la misma categoría.

Otros triunfadores de la ceremonia 2021 fueron Harry Styles con "Watermelon Sugar" como Mejor Actuación Pop Solista; Canción del Año para "I Can't Breathe" de H.E.R.; Megan Thee Stallion se impuso como Mejor Artista Nuevo; y "YHLQMDLG" de Bad Bunny se llevó el premio al Mejor Álbum Pop Latino o Urbano.

Revisa la lista de los ganadores más destacados de los Grammy 2021:

Grabación del Año

"Everything I Wanted" – Billie Eilish

Álbum del Año

"Folklore" – Taylor Swift

Canción del Año

"I Can't Breathe" - H.E.R.

Mejor Artista Nuevo

Megan Thee Stallion

Mejor Actuación Pop Solista

"Watermelon Sugar" – Harry Styles

Mejor Actuación Pop Dúo o Grupo

"Rain on Me" – Lady Gaga & Ariana Grande

Mejor Álbum Pop Vocal

"Future Nostalgia" – Dua Lipa

Mejor Actuación Rock

"Shameika" – Fiona Apple

Mejor Canción Rock

"Stay High" - Brittany Howard

Mejor Álbum Rock

"The New Abnormal" – The Strokes

Mejor Álbum Música Alternativa

"Fetch the Bolt Cutters" – Fiona Apple

Mejor Álbum Pop Latino o Urbano

"YHLQMDLG" – Bad Bunny

Mejor Álbum Latino Rock o Alternativo

"La Conquista del Espacio" – Fito Páez

Mejor Video Musical

"Brown Skin Girl" – Beyoncé, Saint Jhn & Wizkid Featuring Blue Ivy Carter

Mejor Video Musical Largo

"Linda Ronstadt: The Sound of My Voice" – Linda Ronstadt