"Harry's House" de Harry Styles se impuso como Álbum del Año con los Grammys 2023

El cantante Harry Styles y su disco "Harry's House" se quedaron con el anhelado premio de Álbum del Año en los Premios Grammy 2023.

El ex One Direction se impuso a artistas como ABBA ("Voyage"), Adele ("30"), Bad Bunny ("Un Verano Sin Ti"), Beyoncé ("Renaissance"), Mary J. Blige ("Good Morning Gorgeous"), Brandi Carlile ("In These Silent Days"), Coldplay ("Music of the Spheres"), Kendrick Lamar ("Mr. Morale & the Big Steppers"), y Lizzo ("Special").

"Mierda, no me lo creo", manifestó escuetamente el británico, que se mostró visiblemente sorprendido ante este galardón, para acabar añadiendo que éste es "el resultado de muchos años de música y de distintas etapas vitales" por las que ha pasado.

Además del importante galardón, Styles y "Harry's House" se quedaron con el premio a Mejor Álbum Pop.