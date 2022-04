Los Premios Grammy 2022 tuvieron a Olivia Rodrigo como la gran ganadora

La postergada edición de los Grammy 2022 finalmente tuvo su ceremonia la noche de este domingo en Las Vegas con Olivia Rodrigo confirmando su arrastre durante el último año.

La estadounidense de 19 años llegó con siete nominaciones, misma cantidad que Billie Eilish, imponiéndose en tres galardones: Mejor Nueva Artista, Mejor Actuación Pop Solista por el éxito "Drivers License" y Mejor Álbum Pop Vocal por "Sour", su debut lanzado el año pasado.

Esta ceremonia llegaba con una variada lista de favoritos que se plasmó en la ecléctica entrega de galardones en las categorías más importantes: Grabación del Año y Canción del Año para "Leave the Door Open" de Silk Sonic, Álbum del Año para "We Are" de Jon Batiste y Mejor Nueva Artista para Rodrigo.

En el ítem Rock, Foo Fighters dominó con tres premios: Mejor Actuación Rock por "Making a Fire", Mejor Canción Rock por "Waiting on a War" y Mejor Álbum de Rock por "Medicine at Midnight". Taylor Hawkins, quien murió la semana pasada, fue honrado por Billie Eilish en su polera y con un video homenaje en el segmento In Memoriam.

Otros ganadores destacados fueron Doja Cat con SZA por su single "Kiss Me More" como Mejor Actuación Pop Dúo/Grupo, Mejor Álbum Tradicional Pop Vocal a "Love for Sale" por Tony Bennett y Lady Gaga, y Bad Bunny como Mejor Álbum Música Urbana por "El Último Tour Del Mundo".

Revisa los ganadores en las categorías más destacadas:

GRABACIÓN DEL AÑO:

"Leave The Door Open", Silk Sonic.

CANCIÓN DEL AÑO:

"Leave The Door Open", Silk Sonic.

ÁLBUM DEL AÑO:

"We Are", Jon Batiste.

MEJOR NUEVO ARTISTA:

Olivia Rodrigo.

MEJOR ACTUACIÓN RAP:

"Family Ties", Baby Keem y Kendrick Lamar.

MEJOR ACTUACIÓN POP SOLISTA:

"Drivers License", Olivia Rodrigo.

MEJOR ÁLBUM POP VOCAL:

"Sour", Olivia Rodrigo.

MEJOR ACTUACIÓN POP DÚO/GRUPO:

"Kiss Me More", Doja Cat ft. SZA.

MEJOR ÁLBUM R&B:

"Heaux Tales", Jazmine Sullivan.

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA URBANA:

"El Último Tour Del Mundo", Bad Bunny.

MEJOR ÁLBUM LATINNO DE ROCK O ALTERNATIVO:

"Origen", Juanes.

MEJOR ÁLBUM DE POP LATINO:

"Mendó", Álex Cuba.