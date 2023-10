Green Day confirma álbum "Saviors": nueva canción y fecha de lanzamiento

La banda estadounidense Green Day anunció su nuevo álbum "Saviors" y lanzó su primer single "The American Dream Is Killing Me".

El próximo álbum del trío es el decimocuarto LP de estudio de su historia y su primer lanzamiento de larga duración desde "Father Of All Motherfuckers" de 2020.

Single "The American Dream Is Killing Me"

Para conmemorar el próximo lanzamiento, Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool, presentaron su primera canción titulada "The American Dream Is Killing Me".

¿Cuándo se lanza "Saviors"?

El lanzamiento del álbum está previsto para el próximo 19 de enero de 2024.