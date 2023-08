Gustavo Cerati es elegido como uno de los mejores cantantes de rock de la historia según Billboard

Si antes Soda Stereo fue reconocido por un medio británico, ahora la revista estadounidense Billboard posicionó a su fallecido líder, Gustavo Cerati, como uno de los mejores vocalistas que hayan existido.

"Estos son los avatares más legendarios de las siete décadas de historia del rock, las personas que, con su canto, composición, carisma inefable en vivo y particularmente su presencia indefinible han hecho el mejor trabajo para difundir el Evangelio de la música a todos los rincones del mundo, sirviendo como portavoces de sus bandas y del género", señaló el sitio oficial en su versión en español.

La revista semanal, fundada hace más de un siglo, en 1894 y especializada en información sobre la industria musical, actualmente suele clasificar discos, nombres y grupos más destacados sobre todo, del mundo musical angloparlante.

¿Cuáles cantantes conforman el listado de los mejores 50 vocalistas de la historia?

50. Zack de la Rocha (Rage Against the Machine)

49. Rubén Albarrán (Café Tacvba)

48. Dave Grohl (Foo Fighters)

47. Paul Westerberg (The Replacements)

46. Poly Styrene (X-Ray Spex)

45. Corey Glover (Living Colour)

44. Jerry Garcia (The Grateful Dead)

43. Courtney Love (Hole)

42. Serj Tankian (System of a Down)

41. Liam Gallagher (Oasis)

40. Brittany Howard (Alabama Shakes)

39. Paul McCartney (The Beatles)

38. Iggy Pop (The Stooges)

37. Gwen Stefani (No Doubt)

36. Joe Strummer (The Clash)

35. Grace Slick (Jefferson Airplane)

34. Chester Bennington (Linkin Park)

33. Gustavo Cerati (Soda Stereo)

32. Ozzy Osbourne (Black Sabbath)

31. Laura Jane Grace (Against Me!)

30. Steve Perry (Journey)

29. Ann Wilson (Heart)

28. Anthony Kiedis (Red Hot Chili Peppers)

27. Lou Reed (The Velvet Underground)

26. Tom Yorke (Radiohead)

25. Janis Joplin (Big Brother and the Holding Company)

24. Rob Halford (Judas Priest)

23. Karen O (Yeah Yeah Yeahs)

22. Eddie Vedder (Pearl Jam)

21. Jim Morrison (The Doors)

20. David Lee Roth (Van Halen)

19. Kathleen Hanna (Bikini Kill)

18. Jack White (The White Stripes)

17. Chris Cornell (Soundgarden)

16. Michael Stipe (R.E.M.)

15. Chrissie Hynde (The Pretenders)

14. Steven Tyler (Aerosmith)

13. Hayley Williams (Paramore)

12. Roger Daltrey (The Who)

11. Robert Smith (The Cure)

10. Axl Rose (Guns N' Roses)

09. Bono (U2)

08. George Clinton (Parliament/Funkadelic)

07. Debbie Harry (Blondie)

06. David Byrne (Talking Heads)

05. Kurt Cobain (Nirvana)

04. Robert Plant (Led Zeppelin)

03. Freddie Mercury (Queen)

02. Stevie Nicks (Fleetwood Mac)

01. Mick Jagger (The Rolling Stones)

¿Cómo llegaron a esa conclusión?

El sitio oficial, complementó que: "Al armar nuestra lista, tomamos en cuenta que algunas bandas pudieran tener múltiples líderes considerados cantantes principales, aunque solo terminamos incluyendo uno por grupo", señalaron antes de nombrar el listado.

"Nos tomamos un momento para honrar a los grandes al frente del escenario: los cantantes de rock and roll que elevaron a sus bandas a alturas estratosféricas e inspiraron a generaciones enteras de vocalistas a seguir los caminos que abrieron".

Hubo un pero para la marca. "Pero fuimos exigentes con la parte de la "banda": los grupos tenían que ser en su mayoría consecuentes de un álbum a otro y tocar la mayoría de sus propios instrumentos, así como la parte del "rock"; si bien muchos de los grupos aquí abarcan (y/o desafían) géneros, teníamos que sentirnos cómodos considerándolos en gran medida bandas de rock para incluirlos.

"Maravilloso reconocimiento": La hermana de Gustavo Cerati, Laura, celebró el hito

Una de las dos hermanas de Cerati, Laura, comentó el hito en sus redes sociales.

"¡Sí, Gus elegido dentro de los 50 mejores vocalistas de la historia del rock del mundo,según la revista Billbord! Maravilloso reconocimiento!", escribió.