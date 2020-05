Harry Styles dona dinero para fianzas de manifestantes detenidos tras asesinato de George Floyd

En una semana convulsionada en Estados Unidos tras el asesinato de George Floyd por parte de un policía, diversas reacciones desde el mundo del espectáculo han llegado frente a protestas en ese país.

Luego de las donaciones anunciadas por actores como Steve Carell y Seth Rogen, ahora fue el británico Harry Styles quien confirmó que otorgará dinero para pagar fianzas de quienes hayan sido detenidos.

"Estoy donando para ayudar a pagar la fianza de los organizadores arrestados.

Mira hacia adentro, edúcate a ti mismo y a los demás", escribió el ex One Direction.

I’m donating to help post bail for arrested organizers.

Look inwards, educate yourself and others.

LISTEN, READ, SHARE, DONATE and VOTE.

ENOUGH IS ENOUGH.

BLACK LIVES MATTER.