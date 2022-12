Harry Styles en Chile logró arrasar a punta de éxitos en acontecido concierto

El concierto del cantante Harry Styles en Chile estuvo lleno de éxitos que lo han convertido en figura mundial, lo que incluyó una pausa para bajar los ánimos de los asistentes.

El ex One Direction se presentó la noche del jueves 1 en el Estadio Bicentenario de La Florida para concretar el show que originalmente estaba planeado para 2020 pero debió postergarse por la pandemia.

25 mil personas llegaron al recinto, entre ellas asistentes que habían incluso acampado en las afueras desde inicios de esta semana. Tras el número de apertura Koffee, la aparición de Styles generó expectativas en el público e incluso provocó episodios de histeria y otras emergencias médicas.

Mientras montan escenografía de Harry Styles, suena por los parlantes "Best Song Ever" de One Direction. El coro es masivo en La Florida @Cooperativa #LoveOnTourSantiago pic.twitter.com/sVYlTWtkce — Jαvier Reγes (@JavvierReyes) December 1, 2022

Con "Music for a Sushi Restaurant" y "Golden", el británico partió su concierto pasadas las 21:00 horas con una puesta en escena que incluyó pantallas gigantes en el fondo, una parrilla de iluminación y una pasarela que ocupó en varias ocasiones para acercarse a sus seguidores.

🌟"Golden" genera la explosión en el inicio del show de Harry Styles en Chile. 25 mil personas hoy en La Florida viendo el #LoveOnTourSantiago 🌈 @Cooperativa pic.twitter.com/bdufp5bP16 — Jαvier Reγes (@JavvierReyes) December 2, 2022

Tras interpretar un puñado de temas, Styles y su banda se retiraron del escenario en silencio mientras por altoparlante se pedía al público presente "mantener la calma por el bien de todos".

Show de Harry Styles fue suspendido por cinco minutos. Desde parlantes se pide a asistentes "mantener la calma por el bien de todos". El cantante y su banda abandonaron el escenario, sin explicar @Cooperativa pic.twitter.com/GawpBtXHBj — Jαvier Reγes (@JavvierReyes) December 2, 2022

Tras ello, el concierto se reanudó con canciones como "What Makes You Beautiful" de One Direction, una introducción de "Gracias a la vida" de su tecladista y hasta un homenaje a Christine McVie, la fallecida cantante de Fleetwood Mac, con "Songbird" de la banda.

Pasadas las 23:30 horas, con el público totalmente rendido, Styles recorrió el tramo final de su concierto con su primer éxito "Sign of the Times", luego el hit "As It Was" (el más reproducido de 2022) y culminó con la rockera "Kiwi".

El paso de "Love on Tour" de Styles por Chile consiguió saldar la deuda con su fanaticada y ahora cerrará su recorrido por Sudamérica con conciertos en Argentina y Brasil, para continuar la gira en 2023 por el resto del planeta.