Harry Styles rompió el silencio tras subir "accidentalmente" selfie con polera de One Direction

El pasado domingo, Harry Styles enloqueció a sus fanáticos al subir una fotografía a sus historias de Instagram usando una vieja polera de One Direction, boyband donde inició su carrera. Ahora bien, el intérprete de "Kiwi" decidió decir algo sobre la imagen, que eliminó segundos después.

Durante uno de sus conciertos en Auckland, Nueva Zelanda, el músico de 29 años dijo: "Supongo que algunos de nosotros tenemos secretos. Tal vez, tal vez como algunas personas, eliges guardártelos para ti y tal vez, algún día lo publiques accidentalmente en tu historia de Instagram", confesó entre risas de los asistentes.

Styles, que audicionó en la versión británica de "The X Factor", fue miembro de One Direction desde 2010 hasta 2015, cuando la banda, integrada también por Niall Horan, Louis Tomlinson, Liam Payne y Zayn Malik, decidió tomarse una pausa indefinida.

Harry Styles reveals his selfie wearing a One Direction shirt was posted to his Instagram story by accident. pic.twitter.com/DvEBts2bgt