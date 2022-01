Hasta con Jim Carrey: The Weeknd anuncia su nuevo disco "Dawn FM"

El cantante The Weeknd anunció que este viernes 7 de enero estrenará su nuevo disco de estudio titulado "Dawn FM".

El canadiense presentó su nuevo trabajo a través de un trailer donde dio a conocer las colaboraciones que incluirá la placa: Quincy Jones, Tyler, the creator, Lil Wayne, Oneohtrix Point Never y el actor y comediante Jim Carrey, quien oficiará como locutor de esta radio ficticia.

En agosto pasado The Weeknd estrenó el primer sencillo de esta nuevo disco titulado "Take my breath".

Este será el primer álbum del músico tras su exitoso "After Hours" de 2020.