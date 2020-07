Hija de Frank Sinatra dice que el cantante "realmente detestaba" a Donald Trump

El Presidente Donald Trump revela su intención de construir un espacio con estatuas de estadounidenses famosos, como Frank Sinatra, pero su hija dijo que el cantante no tenía mucha simpatía con el actual mandatario.

Todo ocurrió a través de Twitter, cuando la actriz y activista Mia Farrow escribió que "Frank Sinatra habría odiado a Donald Trump".

Nancy Sinatra, la hija mayor de "La Voz", le respondió escueta pero contundentemente: "Realmente lo detestaba".

Según un libro publicado en 2017 por el gerente de Sinatra, Elliot Weisman, los problemas entre ambos se remontan a los '90, cuando el cantante iba a presentarse en el casino de Trump en Atlantic City, pero el actual Presidente intentó renegociar la tarifa de Sinatra.

Junto con eso, el artista se enteró que Trump había cancelado la reserva de su amigo, el cantante Sammy Davis Jr., que acababa de ser diagnosticado con cáncer de garganta.

Estos hechos, según el libro, llevaron a Sinatra a decirle a su gerente que le dijera a Trump que "se vaya a la mierda", y en su lugar programó espectáculos en Las Vegas.

