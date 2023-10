Histórico: Así suena la colaboración entre The Rolling Stones y Paul McCartney

El legendario grupo The Rolling Stones estrenó vigésimo sexto disco de estudio titulado "Hackney Diamonds", el cual incluyó un hito para la industria musical.

Se trata de la inédita colaboración del ex The Beatles, Paul McCartney, con los Stones, banda con la que "rivalizó" durante varias décadas.

Si esos problemas fueron parte de la movida promocional o una realidad, ya no importa mucho: lo concreto es que McCartney tocó el bajo para la canción "Bite My Head Off", una rockera y directa pieza que habla del odio en la era digital.

La histórica colaboración fue impulsada por el productor Andrew Watt, quien también ha trabajado en los más recientes discos de Iggy Pop y Ozzy Osbourne, entre muchos otros.

El nuevo disco de The Rolling Stones

Además de McCartney, "Hackney Diamonds" cuenta con la ya conocida colaboración de Lady Gaga y Stevie Wonder en "Sweet Sounds of Heaven". También hay dos temas en los que colabora el emblemático Elton John.

Este es el tracklist de "Hackney Diamonds":