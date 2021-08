Histórico músico de The Cure abandona el grupo "harto de las traiciones"

El bajista Simon Gallup sorprendió a los fanáticos de The Cure al anunciar su repentina salida del grupo luego de casi 40 años de actividad.

A través de un escueto comunicado en su cuenta de Facebook, el músico dijo que "con un corazón levemente apesadumbrado ya no soy un miembro de The Cure. Mucha suerte para todos ellos".

En respuesta a uno de los comentarios en su publicación Gallup agregó que "estoy bien, solo me harté de las traiciones".

El bajista se unió originalmente a The Cure en 1979 y se mantuvo ahí hasta la fecha, excepto por un periodo de dos años entre 1982 y 1984. Por ahora The Cure no se ha referido al anuncio de Simon Gallup.