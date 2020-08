"In the air tonight" de Phil Collins vuelve a ser un éxito gracias a pareja de adolescentes

A 39 años de su lanzamiento la canción "In the air tonight" del británico Phil Collins volvió a las listas de éxitos musicales gracias a una pareja de hermanos adolescentes.

Pese a su condición de himno de la música anglo, el tema experimentó un ascenso hasta el segundo lugar del listado de iTunes Top Songs de la semana pasada, listado que destaca a las canciones más escuchadas del momento.

¿La razón? Un video publicado por los gemelos Tim y Fred Williams de 22 años.

Dedicados a publicar videos de reacciones musicales en su cuenta de Youtube, los hermanos Williams hicieron uno sobre el éxito inmortal de Collins. Su histriónica reacción se hizo viral y en pocos días alcanzó más de 4 millones de reproducciones.

En su perfil los jóvenes también cuentan con videos dedicados a Dolly Parton, Whitney Houston y Lauryn Hill.

En 2009 "In the air tonight" experimentó otra alza inusual en las listas de ránkings, luego de una escena protagonizada por el ex boxeador Mike Tyson en la popular cinta "The Hangover".