Ingeniero de The Rolling Stones y Boy George estará en el Foro Internacional de Audio

El Teatro Nescafé de las Artes será el escenario del Primer Foro Internacional de Audio, que el 6 de diciembre tendrá como expositores a Barry Sage, Ingeniero en sonido de The Rolling Stones, New Order, Madness y Boy George, entre otros; y a Gerónimo Labrada, ingeniero en sonido ganador de un Grammy Latino por el disco "La Rumba Soy Yo (El All Stars De La Rumba Cubana)".

Conducido por el ingeniero chileno Hernán Rojas, el encuentro busca que estudiantes y profesionales del área conversen sobre innovación, últimas tecnologías, softwares e interfaces de audio y desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas al audio.

El evento además tendrá como cierre shows en vivo de Electrodomésticos y C-Funk.

El programa incluye charlas de Gamma Ibarra Marek Stykos (Manley Labs), Juan Pablo Quezada (Santuario Sónico), Franco Maestri (ingeniero en sonido de Luis Jara, Christian Gálvez y Noche de Brujas, entre otros) y Max Noach (Solid Stage Logic).

Las entradas ya se encuentran disponibles en Ticketek y en boleterías del teatro, con un valor de 5.000 pesos para el foro. Para el show de Electrodomésticos + C-Funk los valores parten en 10.000 pesos.