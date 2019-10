Integrante de Anarkia Tropikal perdió la visión de un ojo producto de una lacrimógena

En medio de las manifestaciones en Santiago, uno de los integrantes del grupo musical Anarkia Tropikal perdió la visión de su ojo izquierdo. La banda comunicó la noticia en su cuenta de Instagram.



"Con mucho dolor y mucha rabia les queremos informar que nuestro compañero Figurín de la banda, perdió la visión de uno de sus ojos a causa de una bomba lacrimógena disparada a matar", escribió.



El músico afectado es Alejandro Muñoz, conocido popularmente como "Punky Mauri Figurín" y ahora se encuentra estable. También hicieron un llamado a protegerse. "Hacemos un llamado a cuidarse, a estar juntos y no regalarse. Usen todo lo que puedan para no salir heridos"



El músico grabó un video desde el hospital. "Soy un herido más, de todos los compañeros que hemos caído en la calle. Tengo mucha pena porque perdí un ojo. Perdí completamente mi ojo izquierdo. Me lo reventó un bastardo con sus bombas lacrimógenas", expresó.



"No tengo miedo de volver a salir. Claro que ahora voy a salir con unos lentes de acero y un casco. Arriba los que luchan, no dejen la calle, no la suelten. Esto tiene que cambiar. Abajo el sistema de Pinochet, abajo las AFPs. Yo estoy bien y pronto nos vemos en la calle", concluyò el mensaje.







Ver esta publicación en Instagram #piñerarenuncia Una publicación compartida de Alejandro (@alejandro.munoz.f) el 24 Oct, 2019 a las 4:35 PDT