Jake Gyllenhaal sacó la voz tras reedición de "All Too Well" de Taylor Swift

Luego de que en noviembre pasado Taylor Swift reeditara su álbum "Red" y resurgieran los comentarios sobre su antigua relación con Jake Gyllenhaal, el actor reaccionó por primera vez a lo ocurrido en redes sociales en esa ocasión.

Al relanzar su álbum, la cantante lo hizo con un cortometraje que generó reacciones en redes sociales por parte de fanáticos, que especularon que estaba inspirado en la relación que tuvieron ambos entre 2010 y 2011.

En una entrevista con la revista Esquire, Gyllenhaal dijo que no está resentido con Swift pese a que tuvo que desactivar los comentarios en su Instagram por la tormenta de mensajes que recibió tras el relanzamiento.

"'All Too Well' no tiene nada que ver conmigo. Se trata de su relación con sus fans. Es su expresión. Los artistas aprovechan sus experiencias personales para inspirarse, y no le envidio a nadie eso", dijo el actor.

"En algún momento", siguió Gyllenhaal, "creo que es importante, cuando los seguidores se vuelven rebeldes, que sintamos la responsabilidad de que sean civilizados y no permitan el acoso cibernético en nombre de uno".

"Eso plantea una pregunta filosófica más profunda. No se trata de un individuo en sí, sino de una conversación que nos permite examinar cómo podemos, o incluso deberíamos, asumir la responsabilidad de lo que ponemos en el mundo, nuestras contribuciones al mundo", agregó.

Finalmente, Gyllenhaal reflexionó: "Mi pregunta es: ¿Es este nuestro futuro? ¿Es la ira y la división nuestro futuro? ¿O podemos empoderarnos y empoderar a otros al mismo tiempo que ponemos empatía y civilidad en la conversación dominante? Esa es la discusión que deberíamos tener".