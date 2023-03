John Frusciante cumple 53 años: El renacer del guitarrista de Red Hot Chili Peppers

Este 5 de marzo el músico estadounidense John Frusciante, conocido por ser el guitarrista de Red Hot Chili Peppers, está cumpliendo 53 años y atravesando uno de sus mejores momentos artísticos.

En 2019 el artista regresó al grupo californiano por segunda vez: en 1992 se retiró debido a su problema con las drogas y en 2009 abandonó a la banda, cansado de la exposición y la fama. Su retorno en reemplazo de Josh Klinghoffer llenó de vida a los Chili Peppers hasta que arribó la pandemia.

Durante aquella época Anthony Kiedis, Flea, Chad Smith y Frusciante aprovecharon de entrar al estudio y de retomar esa química única -que ellos pregonan- que se da cuando tocan juntos. El resultado fueron más de 50 canciones producidas por Rick Rubin, las cuales se materializaron en dos álbumes de estudio con 18 temas cada uno.

"Unlimited Love" y "Return of the dream canteen" fueron estos discos lanzados en 2022 que marcaron el regreso formal de John Frusciante a Red Hot Chili Peppers. En paralelo la banda inició una gira mundial que este año ya pasó por Asia, que luego volverá a Estados Unidos y Europa y que concluirá con un tramo por Sudamérica.

Además de reencontrarse con sus compañeros, el guitarrista sigue disfrutando el crear música con sus proyectos solistas. Recientemente estrenó ":||.", un nuevo disco de música electrónica.

¿Quién es John Frusciante?

John Frusciante nació el 5 de marzo de 1970 en Nueva York, alrededor de una familia de músicos de ascendencia italiana. En su niñez, y tras la separación de sus padres, se mudó con su mamá a Los Angeles y descubrió la música gracias a guitarristas como Jimi Hendrix, Frank Zappa, Jeff Beck y Jimmy Page de Led Zeppelin.

Cuando tenía 18 años, y tras una adolescencia donde fue fanático de Red Hot Chili Peppers, logró unirse a la banda tras el fallecimiento de su guitarrista Hillel Slovak. Tras grabar su debut "Mother's Milk" y el aclamado "Blood Sugar Sex Magik", Frusciante se retiró de la banda en 1992 debido a su adicción a la heroína.

En aquellos años el músico inició una interesante carrera solista con la edición casera de "Niandra Lades and Usually Just a T-Shirt" en 1994. Tras un largo proceso de rehabilitación y luego de sufrir un incendio en su casa derivado de su consumo de drogas, John Frusciante regresó a los Chili Peppers en 1998.

Un año después editaron el mundialmente famoso "Californication", seguido de los igualmente exitosos "By the Way" y "Stadium Arcadium". Este periodo es conocido como el más popular y exitoso del grupo, que comenzó a girar por todo el mundo y a vender millones de copias de sus discos.

Frusciante se va de los Chili Peppers... otra vez

Entre 2006 y 2007 los Red Hot Chili Peppers realizaron una extensa gira mundial (que no incluyó a Chile) para promocionar su álbum doble "Stadium Arcadium". El frenético ritmo de los viajes y los conciertos, sumado a la alta exposición pública que le generaba ser parte de esta banda, terminó por hartar a Frusciante, quien dejó el grupo nuevamente en 2009.

En su reemplazo se sumó Josh Klinghoffer, un músico que estaba girando con el grupo como segundo guitarrista y que había colaborado con Frusciante en sus discos solistas durante la década del 2000. Con Klinghoffer, los Chili Peppers no solo editaron dos álbumes -"I'm with you" y "The Getaway"-, si no que llevaron su show por todo el planeta e hicieron notorios cambios en su repertorio.

Sin embargo en 2018, cuando se encontraban trabajando para un hipotético tercer álbum con Josh, Frusciante reapareció en el camino: retomó el contacto con Flea y comenzaron a tener sesiones musicales en secreto. Tras conversar con Kiedis y Smith, Chili Peppers decidió recibir nuevamente al guitarrista. El resto de la historia continúa escribiéndose.