"No fue fácil escapar": Expareja de Jorge González publicó fuertes acusaciones contra el músico

Daniela Pizarro, expareja de Jorge González, hizo fuertes acusaciones en contra del músico en sus redes sociales, afirmando que sufrió maltrato durante la relación.

"Corazones Rojos, escribo canciones y después le pego a las mujeres jajaja sigannn siendo fans" escribió la joven a través de su cuenta de Instagram, agregando haber sido vulnerada por parte del intérprete de "Tren al Sur" a cambio de sustento económico.

"Yo nunca me defendí por miedo pero estoy pensando seriamente en que ya no me puede hacer nada y no hay razón para tener miedo, entodocaso me acaban de decir que no es secreto pa nadie que esta persona tiene fama de maltratador de mujeres, igual no está demás actualizar a la gen Z", compartió más tarde

En tanto, el exlíder de Los Prisioneros decidió mantener el silencio, respondiendo a través de Radio ADN que "no se mete en cahuines".

Luego de esta respuesta, la joven escribió otro descargo en sus redes sociales, afirmando que tomó la decisión de compartir su testimonio para "liberarse".

"Me siento más tranquila, no me extrañan algunas opiniones rancias y no voy a pelear con nadie (...) Sé que lo defendí muchas veces, ayer hablé de todo eso. Para mí nosotros estábamos bien y todos los demás equivocados, me costó mucho darme cuenta que yo no merecía vivir así. Apenas pude me alejé de ahí (...) bajo ningún punto fue fácil escapar", sentenció.

La relación de Pizarro y González causó controversia desde su inicio debido a la gran diferencia de edad entre ambos.