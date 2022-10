Kanye West asegura que George Floyd murió por abuso de drogas y no por la acción de policía

El rapero estadounidense Kanye West generó reacciones luego de que en una entrevista afirmara que George Floyd murió por causa de drogas y no por asfixia debido a la rodilla de un policía en su cuello.

West participó en el programa de Drink Champs y mencionó la muerte del afroamericano ocurrida en 2020 en Minneapolis, afirmando que vio una película hecha por una activista de extrema derecha.

"Vi el documental de George Floyd que sacó Candace Owens. Una de las cosas que dijeron sus dos compañeros de cuarto fue que querían un tipo alto como yo, y el día que murió, rezó durante ocho minutos", dijo West.

"Lo golpearon con fentanilo. Si miras, la rodilla del tipo ni siquiera estaba en su cuello de esa manera", aseguró el rapero, pese a que expertos médicos que participaron en el juicio afirmaron que Floyd murió por falta de oxígeno causada por la rodilla en su cuello y que su muerte se estableció como paro cardiopulmonar debido al sometimiento policial, la inmovilización y la compresión del cuello.

Un abogado de la familia de Floyd indicó este domingo "que si bien no se puede difamar a los muertos, la familia está considerando una demanda por las declaraciones falsas de Kanye sobre la forma de su muerte".

Kanye West says George Floyd passed away because of fentanyl and that the cop’s knee “wasn’t even on his neck like that” pic.twitter.com/sVKy3VK35O