Kanye West reconoce que nunca ha leído un libro después de anunciar nueva escuela privada

El rapero estadounidense Kanye West no titubeó al revelar que el sentarse a hojear ejemplares literarios no es algo que forme parte de sus pasatiempos, justo después de promocionar su nuevo centro educativo cristiano.

En conversación con Danny Harris en el podcast de la marca de ropa deportiva "Alo Mind Full", "Alo Yoga", su cofundador puso sobre la mesa, en sentido figurado, un libro que consideró como una influencia positiva.

"Ye (Kanye) me decía que no ha leído este libro, pero yo le respondía que cada atributo positivo, lo encarna de forma natural. Y que es extraordinario tener esa confianza", expresó Harris con respecto a una conversación anterior.

Al respecto, el exesposo de la figura de reality Kim Kardashian y quien las últimas semana anunció la apertura de una escuela dedicada a la física, ingeniería y la autoconfianza -según sus palabras- "Donda Academy", fue sincero.

"Cuando dijiste que no había leído este libro, en realidad no he leído ningún libro. Leer es como comer coles de Bruselas para mí. Y hablar es como comer los raviolis de maíz Giorgio Baldi" (un restaurante italiano).

En la misma instancia, defendió su academia: "Los planes de estudio estándar que hay, te enseñan cómo ser en la sociedad actual y todo eso, pero tenemos que equilibrarlos", opinó.

Según reza el sitio web, el instituto se encargará de "preparar a los estudiantes para que se conviertan en la próxima generación de líderes". Aunque de acuerdo a Rolling Stones, está a la espera de su acreditación y tendrá su primera visita formal en diciembre.