Kirk Hammet está cansado de tocar el solo de "Master of Puppets": "Me aburre muchísimo"

A 37 años del lanzamiento de "Master of Puppets", tema emblemático de Metallica, miles de fanáticos siguen entusiasmándose cuando es interpretado en vivo, a diferencia del mismo guitarrista, Kirk Hammet.

En conversación con Total Guitar, Hammet fue bastante sincero acerca de lo que siente: "Lo que voy a decir la gente probablemente lo odiará, pero me vuelve loco tener que tocar siempre ese puto solo de guitarra en 'Master of Puppets'.

"A la gente le encanta ese solo de guitarra y vienen a verlo. No pasa nada. En esa parte de nuestra carrera, todos esos solos están grabados. Ya no los veo como solos; son partes. Me aburre muchísimo, pero es emocionante que la gente los oiga", señaló.

Es que el músico, quien actualmente está vertido a la improvisación arriba del escenario, aclaró que no se trata de esa parte en específico: "Simplemente me aburro de tocar siempre lo mismo".

"Sé que voy a tocar algo completamente diferente en directo. Eso es lo mío hoy en día y si a la gente no le gusta, es difícil. Pero puedo ofrecer algo muy diferente a lo que la gente escucha en el álbum, y puedo ofrecer algo diferente cada vez que ves a Metallica", explica.

En la misma línea, Kirk Hammet sentenció: "Cuando compras una entrada para un concierto de Metallica vas a escuchar diferentes versiones de las canciones. No vas a oír versiones calcadas del álbum".