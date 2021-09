Korn continúa con su gira pese a nuevo contagio de Covid de uno de sus miembros

El grupo Korn anunció el contagio de Covid-19 de su segundo miembro luego de que el cantante Jonathan Davis contrajera la enfermedad en agosto pasado. Esta vez se trata del guitarrista James "Munky" Shaffer, quien, según la banda, "está en buen estado".

Pese al contagio los autores de "Somebody Someone" no detendrán su actual gira por Estados Unidos, a diferencia de lo que hicieron cuando Davis salió positivo. "Desafortunadamente 'Munky' se contagió de Covid, él está bien, pero no tocará en algunos de nuestros próximos shows", aseguraron.

De acuerdo a su comunicado "la gira seguirá como estaba planeada hasta ahora pese a estas circunstancias".

Además, se atrevieron a adelantar que el músico tendrá una rápida recuperación.

En agosto pasado el cantante Jonathan Davis se contagió de Covid-19 y Korn suspendió un puñado de shows. En su retorno a los escenarios se pudo ver al músico lidiando con algunas de las secuelas de la enfermedad.