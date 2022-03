La acusaron: Doja Cat dejó una mala impresión en Paraguay y ahora quiere renunciar a la música

Los fanáticos guaraníes están sentidos con la popular artista Doja Cat, luego de que reaccionaran negativamente ante una desafortunado comentario que ella hizo en redes sociales.

Todo inició cuando a artista, que el fin de semana recién pasado se presentó en Lollapalooza Chile, fue duramente criticada en Twitter después de responder de mala manera al cuestionamiento de un usuario.

"Hubo una tormenta en Paraguay, el show fue cancelado. Cuando me fui a la mañana siguiente, no había ni una sola persona afuera del hotel esperándome", actualizó sobre la situación.

"Ni una sola foto en Paraguay, ni un solo Tweet, ni una sola historia de Instagram. Nos dejaste sin nada", dijo un usuario con respecto a su cancelado evento que iba a tomar lugar en Asunción debido a una tormenta eléctrica.

Solo bastó con que la intérprete de "Say So" replicara escuetamente ante la observación. "No lo siento" –I'm not sorry–, dijo, desatando una ola de malos comentarios y revelaciones de su estadía en el país.

Los usuarios de la red social no la perdonaron, revelando en detalle lo que sucedió: según sus seguidores, la esperaron horas fuera del hotel y no salió a saludarlos, sumado a supuestos malos tratos al personal del avión que la transportaba.

Finalmente, toda la situación la terminó superando. "No me voy a tomar fotos con nadie después de este tour". "Todo fue y me importa una mierda. No puedo esperar a desaparecer y ya no necesito que crean en mí", fustigó.

Ahora, se cambió su nombre en Twitter a "Me retiro" –I Quit– aludiendo a su controversial reacción.

it’s gone and i don’t give a fuck anymore i fuckin quit i can’t wait to fucking disappear and i don’t need you to believe in me anymore. Everything is dead to me, music is dead, and i’m a fucking fool for ever thinking i was made for this this is a fucking nightmare unfollow me