La constelación de estrellas del rock que estará en el homenaje a Taylor Hawkins

El grupo Foo Fighters dio a conocer el listado de invitados que participará del primer concierto homenaje a Taylor Hawkins, el cual se hará en Londres el 3 de septiembre.

Allí destacan Brian May y Roger Taylor de Queen, con quienes Hawkins forjó una entrañable amistad en las últimas décadas. También participarán los dos miembros sobrevivientes de Rush, el bajista Geddy Lee y el guitarrista Alex Lifeson.

En este show también estarán presentes Stewart Copeland (The Police), Liam Gallagher, Josh Homme (Queens of the Stone Age), Mark Ronson y el grupo Supergrass, entre otros.

Este es solo el primer anuncio de invitados, según confirmaron los intérpretes de "Everlong". Más nombres serán revelados en los próximos días. En tanto el line up del homenaje en Los Angeles (27 de septiembre) se dará a conocer dentro de las próximas horas.

Las entradas para los conciertos de Londres y Estados Unidos se pondrán a la venta este 17 de junio, y las ganancias irán destinadas a fundaciones electas por la familia del difunto baterista.

London! Please welcome the first wave of special guests to join The Taylor Hawkins Tribute Concerts! More to be announced soon.



Tickets on sale Friday 17 June at 9am local time. pic.twitter.com/6vsdo2n5js