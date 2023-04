"La industria musical no es buena para él": Justin Bieber estaría por retirarse de la música

Luego de vender su catálogo musical por $200 millones, Justin Bieber estaría listo para retirarse de la música permanentemente.

Según informó un amigo del intérprete de "As Long as You Love Me" a Radar Online, el cantante "no se ha sentido bien con el mundo durante algún tiempo, y su estrellato pesa mucho sobre él".

La fuente además agregó que el terapeuta del canadiense "dice que si lo que está haciendo lo hace infeliz, debe tomar la difícil decisión de dejarlo de lado", quien previamente ya había recomendado al ídolo juvenil tomar un descanso.

"Justin siente que la presión de la industria musical no es buena para él. Solo quiere desaparecer con Hailey (Bieber) y disfrutar de su dinero", reveló otro cercano, afirmando que la modelo del clan Baldwin y el músico han pasado por varios altibajos en su matrimonio, ya que se casaron "muy jóvenes" y "no sabían en lo que se estaban metiendo".

Bieber, que reveló padecer el síndrome de Ramsay Hunt en marzo del 2022, debió cancelar su gira "Justice World Tour" debido a sus problemas de salud, suspendiendo su show en Chile solo un día antes del evento.