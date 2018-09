La madre de Demi Lovato reveló los tensos momentos que vivió cuando se enteró de la sobredosis

"Kelsey estaba divagando, como que estaba pasando por algo terrible", recuerda la madre de la cantante Demi Lovato, Dianna De La Garza, quien finalmente se refirió al momento en que su retoño vivió una sobredosis y una asistente de la intérprete la llamó para contarle lo que estaba sucediendo.

De la Garza aseguró a HLN, una filial de CNN en Estados Unidos, que "la detuve y le dije: 'Kelsey sólo dime qué está pasando'. Ella dijo: 'Demi tuvo una sobredosis'".

El relato continuó con la progenitora haciéndole diversas preguntas a la chica que acompañaba a Demi.

"Le pregunté '¿está bien?', ella se detuvo por un momento y dijo 'está consciente, pero no está hablando'. En ese momento supe que estábamos en problemas", confesó De La Garza.

La narrativa de la madre de Demi Lovato se complementa con lo que le dijo a TMZ, medio al cual sostuvo que "en ese momento quedé en shock, no sabía qué decir. Es algo que como padres nunca esperas escuchar sobre tus hijos".

"Dudaba al preguntar pero tenía que hacerlo, recuerdo que sentí que las palabras se tardaron mucho en salir de mi boca", sumó a su descripción.

De la Garza le pidió ayuda a sus otras hijas para que la llevaran hasta el hospital Cedars-Sinai, porque no se sentía capaz de conducir ella misma hasta el recinto asistencial.

Cuando llegó al lugar, contó que se bajó del vehículo y corrió por la sala de Urgencias, para poder llegar al lado de Demi.

Una vez allí, Dianna De La Garza descubrió que Lovato "no se veía bien del todo. Estaba en muy mala forma. Pero le dije 'Demi estoy aquí. Te amo'. En ese punto, ella me devolvió un 'te amo, también'. De ahí en adelante, nunca me permití pensar nuevamente que las cosas no estarían bien".

Sin embargo, la familia de Demi Lovato estuvo en la incertidumbre por dos días, sin saber si la cantante realmente se recuperaría del episodio.

Ahora, Demi Lovato está recibiendo la ayuda que necesita y está trabajando para sobreponerse de esta nueva recaída en las drogas.