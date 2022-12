La supuesta merch de Kanye West que ha causado controversia en redes sociales

Los comentarios antisemitas de Kanye West, quien llamó a la comunidad judía a perdonar a Hitler tras confesar su admiración por el dictador, han dejado al rapero a la deriva. Aún así, el intérprete de "Donda" no ha mostrado arrepentimiento por sus dichos, alimentando el rumor que afirma que la nueva mercancía del músico podría incluir simbología nazi.

Según imágenes recopiladas por el sitio Animated Times, la supuesta nueva merch de "Ye24" tendría esvásticas acomodadas para deletrear "Ye".

Antisemitic Ye24 merchandise featuring Nazi swastika imagery is now being sold on several online clothing sites, including @Moteefe and @Etsytees. pic.twitter.com/MmOq36df9C