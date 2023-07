La trágica historia de Sinéad O'Connor y su hijo fallecido: "Quiero seguirlo"

Durante sus más de 30 años de carrera musical hubo un evento personal que marcó para siempre la vida de la cantante Sinéad O'Connor, fallecida este miércoles a los 56 años.

Se trata del trágico fallecimiento de su hijo Shane O'Connor, quien se quitó la vida en 2022 con apenas 17 años. "La luz misma de mi vida, decidió terminar su lucha terrenal hoy y ahora está con Dios. Que descanse en paz y que nadie siga su ejemplo. Mi bebé. Te amo tanto", escribió la artista al momento de informar el deceso.

En la última década O'Connor había sufrido de diversos problemas de salud mental y personales que la indujeron a tener conductas suicidas en 2016.

"Por cierto, es mentira que salté de un puente", dijo la voz de "Nothing Compares 2 U" en aquella época, indicando que los rumores de un intento de suicidio eran falsos.

El hijo de Sinéad O'Connor

Sin embargo la muerte de su hijo Shane significó un duro impacto en su vida y su salud mental se deterioró rápidamente.

El joven fue reportado como desaparecido durante los primeros días de enero de 2022, por lo que la policía inició una búsqueda por Dublín. Shane O'Connor fue encontrado muerto dos días después.

"He decidido seguir a mi hijo, no hay razón para vivir sin él, solo me había quedado por él y ahora no está, destruí a mi familia", escribió a los días del incidente, horas antes de ser hospitalizada por atentar contra su vida.

Ese mismo año O'Connor canceló todos los conciertos que tenía programados debido a la profunda depresión que la afectaba y desapareció de la vida pública para siempre.