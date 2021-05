Lady Gaga contó que quedó embarazada tras ser violada a los 19 años por un productor

La cantante Lady Gaga contó nuevos detalles sobre la agresión sexual que sufrió cuando tenía 19 años en la docuserie "The Me You Can't See" que Apple TV+ estrenó este viernes 21.

La producción, co-creada por Oprah Winfrey y el príncipe Harry, tuvo a la cantante como invitada y dijo que quedó embarazada tras ser violada por un productor musical, lo que ya había contado en 2014.

"Tenía 19 años y estaba trabajando en el negocio, y un productor me dijo: 'Quítate la ropa'. Y dije que no. Y me fui, y me dijeron que iban a quemar toda mi música. Y no se detuvieron. No dejaron de pedirme, y me quedé paralizada y ni siquiera me acuerdo", contó la estadounidense

"La persona que me violó me dejó embarazada en una esquina. No quiero volver a enfrentarme a esa persona nunca más", expresó la cantante sin revelar el nombre del productor musical.

En "The Me You Can't See", Oprah Winfrey y el príncipe Enrique unen fuerzas para moderar conversaciones honestas sobre la salud mental y el bienestar emocional mientras comparten sus propias experiencias y luchas personales con respecto al tema.

Entre los invitados, además de Gaga, están el chef Rashad Armstead, los basquetbolistas DeMar DeRozan y Langston Galloway, y la actriz Glenn Close.