Lady Gaga en la previa de la investidura de Biden y Harris: "Rezo para que mañana sea un día de amor, no de odio"

Este miércoles 20 se realizará la investidura de Joe Biden y Kamala Harris, que contará con Lady Gaga como artista que cantará el Himno Nacional, quien compartió sus pensamientos a través de redes sociales.

La cantante y activista publicó una foto en el Capitolio, afirmando: "Rezo para que mañana sea un día de paz para todos los estadounidenses. Un día de amor, no de odio".

"Rezo para que mañana sea un día para la aceptación, no el miedo. Un día para soñar con nuestra alegría futura como país. Un sueño no violento, un sueño que brinda seguridad a nuestras almas. Amor, desde el Capitolio", expresó la estadounidense.

La voz de "Bad Romance" junto a la actuación de Jennifer López serán parte de la toma de mando de Biden y Harris en Washington. Posteriormente se realizará un especial en televisión conducido por Tom Hanks.

I pray tomorrow will be a day of peace for all Americans. A day for love, not hatred. A day for acceptance not fear. A day for dreaming of our future joy as a country. A dream that is non-violent, a dream that provides safety for our souls. Love, from the Capitol 🇺🇸 pic.twitter.com/fATHiJHCq0