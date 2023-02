Lana del Rey recordó duros momentos al inicio de su carrera: "Una mujer me arrojó un libro sobre feminismo a la cara"

A pocas semanas para el lanzamiento de su álbum "'Did You Know That There's A Tunnel Under Ocean Blvd", Lana Del Rey fue entrevistada por Billie Eilish para la revista Interview, donde la cantante de 37 años recordó haber pasado por una dura etapa al inicio de su carrera.

En medio de la conversación, Eilish mencionó a Del Rey las aclamaciones hacia su trabajo, a lo que la intérprete de "Brooklyn Baby" respondió: "Al principio, estaba siguiendo el mantra: 'Se trata de cómo te sientes, no de lo que piensen los demás'. Nunca pensé que un día Bruce Springsteen diría algo como: "Creo que es una de las compositoras estadounidenses más bellas".

Sin embargo, pese a su éxito, la cantante recordó el odio que recibó tras ser acusada de "romantizar relaciones abusivas" al comienzo de su carrera: "De repente, estaba caminando por la calle como siempre lo hacía, y la gente me lanzaba codazos. Pensé, 'Oh, Dios mío, de ninguna manera eso realmente sucedió. Alguien me reconoció y me dio un empujón. O en San Francisco, estaba comiendo en un restaurante y una mujer me arrojó un libro sobre feminismo a la cara", confesó.

"Cuando las cosas cambian radicalmente en tu vida, casi tienes que querer tener un cambio de perspectiva radical (...) Sé que el proceso por el que pasé no es el proceso por el que pasó mucha gente. Todos reciben su parte justa de artículos de opinión, pero hubo algunos artículos de 60 páginas sobre mí como el rostro de la sumisión femenina y lo que sea pro-doméstico", reveló la cantautora a la intérprete de "Happier Than Ever".

"Ahora, escuchas a muchos cantautores y raperos hablar sobre cómo son realmente las cosas en sus vidas, y mucho de eso es súper desordenado. Y todos dicen: 'La narración es increíble y me encanta que lo descubran todo'", dijo Del Rey, confesando que finalmente "descifró el código" y terminó utilizando esto como una "bendición".

"Me abrió una puerta para pensar en cómo había ido todo desde que era pequeña hasta ahora", finalizó la cantante, que estrenará su noveno LP el próximo 24 de marzo.