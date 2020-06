Lanzan petición para cambiar monumentos de confederados por estatuas de Dolly Parton

Una petición online surgió para solicitar el reemplazo de los monumentos confederados en Tennessee con estatuas de la estrella de la música country Dolly Parton.

Luego de los destrozos a monumentos a figuras como Cristóbal Colón y el comerciante de esclavos Edward Colston, ahora aparece esta petición en homenaje a la figura oriunda de ese estado.

La petición, titulada "Reemplazar todas las estatuas confederadas en Tennessee por Dolly Parton", fue creada por Alex Parsons y puede firmarse en Change.org.

"Tennessee está plagado de estatuas que conmemoran a los oficiales confederados. La historia no debe ser olvidada, pero no debemos idealizar a aquellos que no merecen nuestros elogios. En cambio, honremos a una verdadera heroína de Tennessee, Dolly Parton", dice la petición.

"Dolly Parton ha dado más a este país y a este estado de lo que esos oficiales confederados podrían alguna vez haber esperado tener", agrega el texto.