Hoy se lanzó la versión solista jamás escuchada de “Never Gonna Break My Faith” por la Reina del Soul, Aretha Franklin, featuring The Boys Choir of Harlem. El tema fue coescrito por el cantante y compositor Bryan Adams, una canción ganadora del Grammy que fue lanzada originalmente como un dúo con Mary J. Blige para la película de 2006 "Bobby".

LEER ARTICULO COMPLETO