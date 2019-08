Gobierno de Trump interviene en la batalla legal sobre "Stairway to Heaven" de Led Zeppelin

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha tomado el lado de Led Zeppelin en la larga disputa de derechos de autor que enfrenta al cuarteto con la banda Spirit y su tema "Taurus".

El Departamento presentó un amicus curiae (opinión de terceros ajenos a un litigio) el jueves por la noche apoyando al grupo británico contra un reclamo de los fideicomisarios del fallecido cantante y guitarrista de Spirit, Randy Wolfe, por presunto plagio.

El caso comenzó hace unos años cuando los ingleses fueron demandados por supuestamente copiar el riff de apertura de la canción "Taurus" de Spirit para el comienzo de "Stairway to Heaven".

En septiembre se volverá a abrir el caso y será revisado en San Francisco por un panel de 11 jueces.

El Departamento de Justicia dijo que a pesar de las similitudes entre las dos pistas, según la ley federal anterior, los pasajes disputados deben ser casi idénticos; como no lo son, el ente gubernamental argumentó que Led Zeppelin prevaleció correctamente en el juicio anterior bajo la ley de derechos de autor anterior a 1972.

"No debería haber una disputa seria de que los pasajes de 'Stairway to Heaven' y 'Taurus' que están en cuestión aquí no son prácticamente idénticos. Como mínimo, las notas y el ritmo no son todos, o incluso en su mayoría, iguales", escribió el gobierno en el amicus.