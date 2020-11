Líder de New Order se recupera de Covid-19: "Ha sido como una gran resaca"

El guitarrista de la banda New Order, Bernard Sumner, reveló que se contagió de coronavirus hace algunas semanas y que actualmente se está recuperando.

En conversación con el medio The Current, el fundador de Joy Division indicó que "me infecté hace tres semanas por alguien que trabaja conmigo" y aseguró que "fui uno de los afortunados".

"Aún no puedo oler nada. Pero antes me sentí extremamente fatigado y sentía cómo algo se metía en mi sistema. También tuve un poco de fiebre, pero sue fue a los cuatro días. Luego volvió aún más fuerte, pero no diría que tan mal como a otros. Solo sentía esta gran fatiga, como si fuese una gran resaca", detalló sobre los síntomas que ha sentido en las últimas semanas.

El contagio del músico se produce justo cuando Europa enfrenta una segunda ola de contagios. En el Reino Unido se han registrado a la fecha 1.37 millones de casos y más de 51 mil muertes.

En ese sentido Sumner aseguró ser tener mucha suerte. "Conozco historias que son realmente de terror en esto, de gente que perdió a conocidos y familiares. Soy muy afortunado", recalcó.