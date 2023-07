Líder de Placebo es investigado en Italia tras fuertes dichos contra el gobierno

El músico Brian Molko, voz y líder de Placebo, está bajo investigación en Italia luego de arremeter contra el gobierno de dicho país.

Durante el festival Stupinigi Sonic Park en Turín, el intérprete de "36 Degrees" hizo fuertes declaraciones contra la ultraderechista Giorgia Meloni, primera ministra italiana, llamándola "pedazo de mierda", "racista" y "facista".

During the Stupinigi Sonic Park, the Placebo lead singer Brian Molko calls PM Giorgia Meloni 'racist, fascist', concluding 'fuck you'.



July 11, 2023 pic.twitter.com/eqmJLcH4Qp