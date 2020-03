Lionel Richie quiere recrear "We are the world" para ayudar a víctimas del coronavirus

El cantante Lionel Richie deslizó la idea de realizar una nueva versión de "We are the world" para ir en ayuda de las víctimas del coronavirus a nivel mundial.

En conversación con People, la voz de "Hello" confesó que ha pensado en volver a protagonizar una iniciativa como la de 1985, cuando, junto a Michael Jackson, comandaron a un grupo de artistas en un tema que buscaba reunir fondos para combatir la hambruna en África.

"Hace dos semanas decíamos que no haríamos mucho con la canción porque no era el tiempo para andar vendiendo un aniversario. Pero su mensaje es tan claro", reflexionó el artista.

Hace exactos 10 años se lanzó una segunda versión del reconocido tema, aunque esta vez era para reunir fondos para ayudar a los damnificados y víctimas por el terremoto de Haití.

La crítica situación actual ha hecho que Richie analice la opción de regrabar el tema, ya que "si no salvamos a nuestros hermanos, esto llegará a nuestras casas. Somos todos, estamos juntos en esto".

Sin embargo, para impulsar este proyecto el cantante se ha encontrado con un grave problema: la falta de inspiración. "Cada vez que intento y escribo otro mensaje, termino escribiendo las mismas palabras del tema original", confesó.